Avec «Le jeu de la dame», le business planétaire de l’échiquier (vidéo)

Mise en ligne le 23 octobre dernier sur la plateforme de streaming Netflix, la mini-série américaine, adaptation du roman éponyme de Walter Tevis publié en 1983, s’est rapidement imposée comme un phénomène de société d’ampleur mondiale. Conséquences surprenantes : une explosion des ventes d’échiquiers et un succès phénoménal pour les jeux d’échecs en ligne. Coupée en sept épisodes, « Le jeu de la dame » ( en V.O. « The Queen's Gambit ») retrace le parcours d’une jeune orpheline, Elisabeth (Beth) Harmon, qui révèle un talent certain pour les échecs durant les...