« Secret Story » : Benjamin Castaldi révèle des secrets de tournage liés à l’alcool et la drogue

Diffusée de 2007 à 2017, l’émission de téléréalité a été présentée par Benjamin Castaldi jusqu’en 2014. Désormais chroniqueur dans « Touche pas à mon poste » sur C8, l’animateur a évoqué des secrets de tournage de « Secret Story » ce mardi 12 janvier sur le plateau de Cyril Hanouna. Il a évoqué les problèmes de drogue et d’alcool des candidats, qui ont mené à des situations compliquées, rapporte 7sur7.

« Pour vous répondre sur la drogue et l’alcool dans la téléréalité, c’est effectivement un fléau, c’était un fléau chez nous lors de Secret Story, parce qu’on avait tendance à ne pas contrôler l’alcool. On a eu de gros dérapages. On a eu de gros dérapages sur Secret qui ont été évidemment étouffés parce qu’à l’époque, il n’y avait pas vraiment la puissance des réseaux sociaux, mais il y a eu des drames à cause de l’alcool », a-t-il expliqué. Et pour éviter au maximum ces dérapages, la production a par la suite décidé de limiter la consommation des participants à « une bouteille d’alcool par soir ».

« La drogue aussi, c’était un fléau, on ne va pas se mentir. Même sur Secret, on a démantelé des réseaux. Les candidats faisaient passer de la came dans les cols de chemise », a ajouté Benjamin Castaldi, choquant les autres chroniqueurs de TPMP.