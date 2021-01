Essai auto: MG EHS, démonstration bluffante?

Nous avons enfin pu prendre le volant de l’EHS, second modèle MG vendu chez nous. Il nous tardait de voir ce que valait ce SUV hybride rechargeable à prix intéressant et aux grandes ambitions.

Avec l’EHS, les têtes pensantes de MG n’ont pas vraiment pris de risques en ce qui concerne son style, très proche de celui de la ZS, le modèle 100% électrique de la marque. Quoi qu’il en soit, le nouveau SUV est agréable à regarder et arbore une ligne élégante. La volonté de MG de proposer des produits adaptés au Vieux Continent se ressent très fort et on peut dire que le constructeur n’a pas ménagé ses efforts pour proposer un produit qui tient la route. Cette impression de maturité se ressent également dans l’habitacle, qui n’a rien à envier à celui de modèles de marques bien plus...