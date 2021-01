Le synopsis de la série inspirée de l’univers du « Seigneur des Anneaux » a été dévoilé

Si le projet de la série inspirée de l’univers du « Seigneur des Anneaux » avait été annoncé il y a quatre ans déjà par Amazon Prime Video, le synopsis vient seulement d’être dévoilé. Le site TheOneRing.Net a ainsi révélé que la série se déroulera durant le Second Âge de la Terre du Milieu, à l’époque où Sauron forge l’anneau unique.

« Ce drame épique se déroule des milliers d'années avant Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux et plongera les spectateurs dans une époque où de grands pouvoirs sont forgés, où des royaumes sont victorieux puis anéantis, où des héros inattendus sont confrontés à de grands défis, où l'espoir ne tient qu'à un fil et où le plus grand méchant jamais sorti de la plume de Tolkien menace d'engloutir le monde de ses ténèbres. Débutant à une époque de paix relative, la série va suivre une troupe de personnages connus et inédits alors qu'ils sont confrontés au retour tant craint du mal sur la Terre du Milieu », dévoile le synopsis, rapporte BFM TV. L’action aura lieu dans différents coins du monde inventé par l’auteur J.R.R. Tolkien.

On sait déjà que cinq saisons sont au programme, mais aucune date de diffusion n’a été annoncée pour le moment par la plateforme Amazon Prime. Provisoirement à l’arrêt cause de la pandémie, le tournage a repris en Nouvelle-Zélande.