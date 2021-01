«Sex and the City»: la raison pour laquelle Kim Cattrall ne fera pas partie de la nouvelle saison

Il y a quelques jours, l’actrice Sarah Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw dans « Sex and the City » a dévoilé le premier trailer d’une nouvelle saison de la série américaine, 17 ans après la diffusion du dernier épisode. La plateforme HBO est en effet en train de préparer le retour à l’écran de Charlotte York (jouée par Kristin Davis), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) et Carrie Bradshaw. Mais pas de leur autre amie, Samantha Jones. Interprété par Kim Cattrall, ce dernier personnage ne sera pas présent dans la nouvelle saison.

Si le communiqué de HBO annonçant le retour de la série ne s’étend pas sur l’absence de Kim Cattrall, il semblerait que des différends entre les quatre actrices principales en sont la cause. Effectivement, comme le rappelle Le Figaro, les relations entre Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall ne sont plus au beau fixe, et notamment celles entre les deux dernières citées. Depuis la fin de la série, c’est « je t’aime, moi non plus », une fois elles se disent amies, l’autre fois elles ne le sont plus.