À la télé ce soir: «John Wick 2» et «L’empereur de Paris»

Au début du XIXe siècle, François Vidocq est condamné aux galères. Il parvient à s'échapper, devient commerçant et tente de se faire oublier. Mais il est arrêté par la police et inculpé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Vidocq clame son innocence et propose un marché au chef de la police...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Master and Commander : de l’autre côté du monde », à 20h55 sur Arte - Quatre étoiles

Sans aucun doute l’un des meilleurs films de corsaires de l’histoire ! Œuvre culte pour tous les amateurs de voile et spectacle haut en couleur pour les autres : tout le monde s’y retrouve. Avec en prime une séquence de chirurgie unique dans l’histoire du cinéma. Et un parfait Russell Crowe.

« Taking Lives, destins violés », à 20h10 sur Tipik - Trois étoiles

Révélé deux ans plus tôt par « Salton Sea », l’auteur a réussi à contourner habilement tous les poncifs du thème pourtant surexploité du tueur en série, dans ce thriller canadien aux accents très bilingues qui s’achève en puissance avec un duel final ponctué d’un amusant clin d’œil à un célèbre western spaghetti.

« Un long dimanche de fiançailles », à 23h05 sur France 2 - Trois étoiles

Révélé par le désopilant « Delicatessen », Jeunet est resté un cas à part dans l’horizon pas toujours lumineux, loin de là, du cinéma français « moderne ». Moins populaire que son « Fabuleux destin d’Amélie Poulain », ce titre dominical figure pourtant et allègrement dans le top 10 hexagonal de la dernière décennie. Emportée par une douce tempête romantique, une œuvre originale, fascinante, généreuse, sincère et dans tous les sens du terme, historique.

« Bis », à 20h45 sur RTL-TVI - Deux étoiles

« 17 again » en version Paris neuvième ! L’argument de base de ce « Bis » est tout sauf original à une époque où l’humour anachronique s’invite de plus en plus régulièrement dans des productions multigenres. Le résultat est inégal, mais on s’amuse bien avec Kad Merad et Franck Dubosc gardant leur physique de quinquas dans leurs fringues d’ados grâce au subterfuge du miroir. Mention spéciale à Julien Boisselier et Gérard Darmon, tous deux particulièrement charismatiques en pères des deux « revenants ».