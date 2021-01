Des campeurs soufflés par une tempête provoquée par une avalanche XXL au Népal (vidéo)

Ces touristes voulaient du spectacle en se rendant dans l’Himalaya et ils l’ont eu ! Il y a quelques jours, ce petit groupe arpentait les mythiques montagnes népalaises quand soudain, alors qu’ils campent près du lac glaciaire de Kapuche, ils sont témoins d’une avalanche hors-norme. Une scène qu’ils n’ont pas manqué de filmer, malgré le danger qui fonçait droit vers eux.

Le calme avant la tempête

Dans la vidéo, on peut voir la coulée démarrer bien plus haut dans la montagne. Celle-ci dévale ensuite l’étroite vallée en contre-bas et prend rapidement une ampleur gigantesque. Heureusement pour les touristes, le lac près duquel ils campent est situé bien loin, mais la puissance du phénomène est clairement perceptible. Même pas deux minutes plus tard, l’avalanche atteint déjà l’étendue d’eau. Pendant ce temps-là, les touristes sont toujours ravis du spectacle et crient face à la puissance de Mère Nature.

Mais ces réjouissances ne vont pas durer. Il suffit encore de quelques secondes et ce qui prend désormais la forme d’un immense nuage les atteint. En un rien de temps, ils sont littéralement soufflés. Leurs tentes et leurs affaires sont expulsées. Face à la violence de la tempête de neige qui prend des airs de blizzard, ils sont forcés de se réfugier comme ils le peuvent, en attendant que cela passe.