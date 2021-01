Emmanuel André: «Il faut vacciner plus vite!»

L’expert Emmanuel André met en garde : les nouveaux variants menacent sérieusement notre pays. Il faut une vaccination massive et plus rapide. Et ne pas voyager au Carnaval.

Pour le médecin microbiologiste Emmanuel André, de la KULeuven, «une augmentation exponentielle des contaminations, une troisième vague» est possible. Il ajoute: «Nous n’avons que quelques semaines devant nous pour vacciner toutes les personnes fragiles, les plus à risque d’être hospitalisées.» Il faut absolument accélérer la vaccination, dit-il: «On est capable de faire voter des millions de gens le même jour, on doit aussi être capable de vacciner des millions de Belges en quelques jours. S’il le faut, arrêtons le pays le temps nécessaire.» - BelgaImage

La semaine dernière, des dizaines de cas de dangereux variants du coronavirus avaient déjà été détectés dans notre pays, des variants britanniques (notamment à Anvers et Houthulst) mais aussi quelques variants sud-africains. Ces virus mutants inquiètent les autorités et les experts, car ils sont nettement plus contagieux. Leur dissémination dans la population fait planer l’ombre d’une troisième vague, explique Emmanuel André, microbiologiste à la KULeuven et expert du coronavirus. Il a répondu à nos questions.

On a...