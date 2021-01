Phénomène: impossible n’est pas Musk!

Consacré homme le plus riche du monde, il a tout du patron de choc. Visionnaire, mégalo, inflexible, surdoué. Pionnier de la voiture électrique et conquérant de l’espace, il rêve d’être un jour enterré sur Mars.

Il vient d’être désigné, à 49 ans, l’homme le plus riche du monde, avec une fortune personnelle estimée à 188,5 milliards de dollars, selon le dernier classement de l’agence Bloomberg, juste devant son grand rival, le patron d’Amazon, Jeff Bezos. Elon Musk fait fortune sur tous les plans : scientifique, médiatique, capitalistique. La tête dans les étoiles et les pieds sur Terre, le Sud-Africain parti faire carrière en Amérique écrit son propre roman de la réussite. Elle atteint des proportions folles, impose le respect et inquiète aussi par la folie de son capitaine....