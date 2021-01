Polémique: Hanouna ne cesse de dépasser les limites

Totalement incontrôlable, l'animateur collectionne les excès et les ennemis.

L’élégance, l’humour fin ou la bienveillance ne sont pas des mots que l’on associe spontanément à l’animateur français de « Touche pas à mon poste ». Et pour cause, Cyril Hanouna est connu pour ses blagues déplacées, parfois inappropriées, ses attaques répétées envers d’autres animateurs télé, et son langage châtié. S’il a su se faire une place au sein du paysage audiovisuel français en osant dire parfois tout haut ce que certains pensaient tout bas, Cyril Hanouna ne semble pas avoir intégré la notion de limites à ne pas dépasser.

...