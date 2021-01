Une Belge partie au ski revient positive au Covid-19 et provoque la quarantaine de 5.000 personnes

Pendant les vacances de Noël, malgré les avertissements du gouvernement, près de 100.000 Belges sont partis à l’étranger. En théorie, à leur retour, ils auraient dû se mettre en quarantaine et faire des tests. Mais certains n’ont pas respecté ces mesures. Parmi ceux-ci, il y a une mère d’Edegem, près d’Anvers. Elle a ramené le variant britannique et depuis, les autorités font tout pour réparer son erreur.

Une chaîne de dominos

Le 19 décembre dernier, cette femme voulait vraiment partir au ski, malgré les fermetures des remontées mécaniques dans presque toute l’Europe. Mais en Suisse, qui a joué cavalier seul pour le coup puisqu’étant en-dehors de l’Union européenne, les stations étaient ouvertes. Elle s’y est donc rendue. Quand elle est revenue en Belgique, en théorie, elle devait faire sept jours de quarantaine et deux tests. Sauf qu’elle ne l’a fait qu’à moitié. Se sentant en confiance après un premier test négatif, elle a accueilli sa fille chez elle.

Mais quelques jours plus tard, quand vient l’heure de faire le deuxième test, il s’avère que le résultat est positif. Pire : il s’agit du variant britannique, beaucoup plus contagieux. Le problème, c’est que la fille est retournée entre-temps chez son père puis a été à l’école, vu qu’elle n’avait aucun symptôme. Mais peu après, les premiers symptômes apparaissent. Elle est positive, comme son père. Ensuite, une autre fille de l’école et sa mère, enseignante dans un autre établissement scolaire, ont été contaminées. Les deux écoles ont donc décidé de fermer leurs portes et toutes les personnes liées ont dû se mettre en quarantaine.