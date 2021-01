À raconter aux enfants: quelques pas de danse…

Puisque nos déplacements sont limités et qu’on nous encourage à rester à la maison, pourquoi ne pas mettre ce temps à profit pour s’amuser autrement ? Et pourquoi pas en dansant ? Il existe des tas de styles de danse différents, venus des quatre coins du monde, que l’on exécute juste pour le plaisir. Mais cela n’a pas toujours été le cas ! La danse existe depuis des millions d’années. C’est sans doute l’une des formes d’art les plus anciennes et son rôle a bien évolué.

Les premières traces de danse remontent au temps des hommes...