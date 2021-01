Voltaire, un jeune intenable!

Thomas Solivérès incarne le philosophe au début de sa vie. Très tôt celui qui brigue la gloire, les femmes et l’argent bouscule les conventions, en maître de la pensée.

Il a régné sur le XVIIIe siècle en ruant sans cesse dans les idées. On connaît Voltaire mais que sait-on de ses jeunes années ? Réponse en quatre épisodes tournés notamment au château de Chantilly avec Thomas Solivérès, 30 ans, qui relève le défi. À ses côtés se presse une riche distribution : Victor Meutelet (vu dans « Grand Hôtel » et « Le mensonge ») en duc de Richelieu, Constance Dollé (vue dans la série sur de Gaulle) et puis des visages connus : Valérie Bonneton, Thibault de Montalembert (« 10 pour cent »), Hippolyte Girardot. Bernard Le...