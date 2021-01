Un policier participe aux «Princes de l’amour» et sa hiérarchie riposte avec une «enquête administrative»

C’est le petit nouveau de W9 et il a tout pour plaire a priori : du charisme, un sourire ravageur et un physique avantageux. Zoubir, 25 ans, a donc commencé il y a quelques jours à conquérir le coeur des femmes dans l’émission « Les Princes et princesses de l’amour ». Sauf que Zoubir, qui est policier, risque bientôt de regretter sa participation à un programme télé. Dès que sa hiérarchie l’a vu sur le petit écran, elle a lancé une procédure d’enquête administrative contre lui.

L’incident ne représente toutefois que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Ces derniers temps, Zoubir, qui est très présent sur TikTok avec 120.000 abonnés, porte à l’occasion son uniforme de policier avec des messages assez controversés. On le voit par exemple dans une vidéo qui détaille les avantages d’être policier pendant le confinement. Parmi ceux-ci, il cite « choper des snaps et des numéros sur les contrôles Covid », « sortir sans autorisation », etc. Et là encore, ce n’est pas vraiment pour plaire à sa hiérarchie.