Testé pour vous: Invoxia Bike GPS Tracker

Si on se base sur les plaintes rapportées à la police, 30.296 vélos ont été dérobés en Belgique en 2019. Et selon Touring, ces chiffres ne représenteraient que 35 % des vols réels dont le total annuel avoisinerait donc les 80.000 unités, soit 232 par jour ! Ce nombre est à mettre en rapport avec le prix moyen d’un vélo : 900€ s’il s’agit d’un modèle traditionnel, 2.500€ si on parle d’un vélo à assistance électrique. Mauvaise nouvelle : il n’existe pas de procédé miracle qui vous garantirait que personne, nulle part, ne vous dérobera votre bicyclette. La meilleure...