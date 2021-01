Les images impressionnantes de la préparation du Capitole pour l’investiture de Joe Biden (photos)

Alors que le président américain sortant, Donald Trump, vient de quitter définitivement la Maison Blanche après quatre ans de mandat, c’est le démocrate Joe Biden qui se rapproche un peu plus de la présidence des États-Unis. Dans quelques heures (18h, heure belge), la cérémonie d’investiture de Biden débutera et il deviendra officiellement président du pays.

Pour faire de cette passation de pouvoir un grand événement malgré la crise du coronavirus, des centaines de personnes sont occupées à sécuriser et préparer le Capitole de Washington. Si Donald Trump ne sera pas présent pour passer le témoin à son successeur, quelque 2.000 autres invités assisteront à la cérémonie, dont trois anciens présidents américains, George W. Bush, Bill Clinton et Barack Obama. Habituellement, l’investiture d’un nouveau président rassemble des centaines de milliers de personnes, mais cette année, cela ne sera pas possible, étant donné la crise du coronavirus. Néanmoins, 25.000 militaires devraient être déployés aux alentours du Capitole, pour sécuriser la zone et dissuader d’éventuels manifestants pro-Trump de s’inviter à la cérémonie.