Tom Hanks présentera une émission spéciale pour l’investiture de Joe Biden

À l’occasion de l’investiture de Joe Biden le 20 janvier prochain, une émission spéciale baptisée « Celebrating America » sera diffusée de 20h30 à 22h sur toutes les grandes chaînes américaines (BC, CBS, NBC, CNN et MSNBC), ainsi que sur la chaîne YouTube du comité d’investiture. C’est Tom Hanks qui présentera le programme, qui sera également l’occasion de rendre hommage aux « héros » de la pandémie de coronavirus, rapporte BFM TV.

L’acteur sera en bonne compagnie puisqu’il sera entouré d’un panel de stars. Si l’équipe du futur président des États-Unis n’a pas donné plus détails, Justin Timberlake et Demi Lovato ont quant à eux déjà confirmé leur présence lors de l’événement.

Cette émission spéciale a été mise en place par le comité d’investiture présidentielle, à la place des festivités habituelles, annulées cette année à cause de la crise sanitaire. Lors de ses deux cérémonies d’investiture, Barak Obama avait par exemple pu compter sur la présence de stars internationales telles que Bruce Springsteen, Shakira, Stevie Wonder, Beyoncé, U2 et Aretha Franklin.