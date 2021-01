À la télé ce soir: «Le grand concours des animateurs» et «Une mort sans importance»

« Le grand concours des animateurs », 21h05 sur TF1

Pour cette nouvelle édition du Grand concours des animateurs, Alessandra Sublet fait face aux figures emblématiques de la chaîne, prêtes à tout pour gagner le trophée et décrocher la plus belle somme pour l'opération Pièces Jaunes. Au programme : deux manches, une finale, des questions de culture générale et un seul gagnant à la fin.