Metoogay: la communauté homosexuelle dénonce à son tour les violences sexuelles

Des milliers de gays témoignaient vendredi sur Twitter, sous le mot-dièse #Metoogay, des violences sexuelles qu’ils ont subies, dans la lignée des mouvements #Metoo et #Metooinceste et après des accusations de viol contre un élu de Paris et son conjoint. Apparu jeudi dans la soirée, #Metoogay comptait vendredi matin parmi les tendances France sur le réseau social.

Une vague de témoignages et un site d’aide pour les victimes

Parmi les témoignages : « J’avais 20 ans, lui plus de 30, il m’a invité chez lui après avoir donné une master class dans mon cours de théâtre. J’étais tétanisé. Il a dit "qui ne dit mot consent". J’ai pleuré tout au long du rapport et il m’a dit "J’avais pas vu. Tu as aimé quand même?" ». « A 16 ans, c’était l’un de mes meilleurs amis. À 21, c’était mon petit-ami qui refusait mes "non". À 26, c’était un plan cul qui m’a fait le combo violence, contrainte et menace », raconte un autre homme.