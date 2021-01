Biden supprime le «bouton à Coca-Cola» de Trump dans le Bureau Ovale (photos)

L’anecdote n’a pas échappé aux journalistes qui avaient eu la chance de s’entretenir avec l’ancien président dans son bureau. C’est le cas de Tom Newton Dunn, du Times Radio : « Le président Biden a retiré le bouton Coca-Cola Light. Lorsque Shippers Unbound et moi avons interviewé Donald Trump en 2019, nous étions fascinés par ce à quoi pouvait servir ce petit bouton rouge. Finalement, Trump appuya dessus et un majordome entra dans le bureau avec un Coca Light sur un plateau d’argent. Ce bouton a maintenant disparu ».

Dès ce mercredi, depuis le célèbre Bureau du Résolu (Resolute Desk) du Bureau Ovale, Joe Biden a signé toute une série de décrets importants. Mais à côté de ces documents, le nouveau président a également pris des décisions plus symboliques à la Maison-Blanche. Les plus attentifs ont ainsi remarqué que parmi les changements apportés au Bureau Ovale, il n’y avait plus de traces du fameux bouton à Coca-Cola de Donald Trump.

Ce fameux bouton rouge existait déjà sous Obama mais il avait une fonction légèrement différente. A cette époque-là, Barack Obama ne commandait pas du Coca-Cola ou du Pepsi mais du thé. Une boisson nettement plus saine pour la santé. Enfin, il existe un bouton rouge qui, de manière plus générale, permet d’avertLe chien de Joe Biden a sa propre cérémonie d’investiture (pour la bonne cause)ir les employés de la Maison-Blanche si le président a besoin de quelque chose.

Les symboles de l’esclavagisme au placard

Mais il ne s’agit pas de la seule modification apportée au Bureau Ovale. Le style de Bill Clinton avait déjà été en partie restauré avec les rideaux dorés. Biden termine ce retour en arrière en y réintégrant le tapis bleu avec son sceau des Etats-Unis.

Mais les changements les plus importants sont ailleurs. Trump avait par exemple installé un portrait du président Andrew Jackson (1829-1837), un personnage controversé car partisan de l’esclavagisme et de la déportation des Amérindiens. Aujourd’hui, c’est Benjamin Franklin, un des Pères fondateurs des Etats-Unis et un fervent défenseur de l’abolition de l’esclavage, qui a pris sa place. Trois autres Pères fondateurs sont également représentés dans la pièce (George Washington, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton), tout comme le président Abraham Lincoln qui a mis fin à la guerre de Sécession. Enfin, le buste de Winston Churchill a été retiré pour en mettre deux autres qui symbolisent la diversité : celui de la figure des droits civiques Rosa Parks (qui avait refusé de céder sa place à un passager blanc dans un bus et ainsi lancé un grand mouvement de contestation antiraciste) et de la syndicaliste latino Cesar Chavez (figure des luttes paysannes des années 1960-1970).