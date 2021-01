TikTok: un décès au Pakistan et un en Italie

Un jeune homme a été mortellement heurté par un train au Pakistan alors qu’il était filmé par un ami en train de marcher le long des voies ferrées pour une vidéo qu’il voulait publier sur TikTok, ont annoncé samedi des responsables de la police et des secours. L’accident s’est produit vendredi dans la banlieue de Rawalpindi, près d’Islamabad, la capitale. Hamza Naveed, 18 ans, était en train de marcher le long des voies tandis qu’un ami était le filmait, a déclaré à l’AFP Raja Rafaqat Zaman, le porte-parole des opérations de secours locales. « Le train qui était en mouvement l’a heurté alors qu’il posait pour une vidéo et marchait sur la voie ferrée », a déclaré Zaman. Des secouristes se sont précipités sur les lieux, a-t-il dit, mais le jeune homme était déjà mort. Des amis de la victime ont déclaré aux secouristes qu’il posait pour une vidéo afin de la publier sur TikTok et sur ses autres comptes sur les réseaux sociaux, a déclaré Zaman. Un responsable de la police a confirmé cet accident.

Malheureusement ce n’est pas le seul incident à reporter cette semaine, puisqu’en Italie, Antonella, une petite fille de 10 ans est morte au cours d’un défi lié au « jeu du foulard ». La petite fille se filmait avec son téléphone portable lorsqu’elle est morte asphyxiée. Le tragique événement est le résultat d’un « jeu » dans lequel les enfants bloquent leur respiration jusqu’à perdre connaissance pour connaître des sensations fortes. Chaque année des accidents sont à déplorer. Cette mort est d’autant plus douloureuse que la jeune fille n’aurait pas dû pouvoir s’inscrire sur le réseau social. En effet la plateforme n’autorise normalement, que les inscriptions à partir de 13 ans, visiblement celle d’Antonella n’a pas été refusée. L’Italie a annoncé en réaction avoir provisoirement bloqué l’accès de TikTok aux utilisateurs dont l’âge n’est pas garanti. Le parquet de Palerme a indiqué avoir ouvert une enquête pour « incitation au suicide ». Le téléphone a été saisi et les enquêteurs vont chercher à savoir si la petite fille était en direct avec d’autres participants, si elle avait été invitée à participer au défi ou bien si elle filmait cette vidéo pour une connaissance.