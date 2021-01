Le lieu de tournage de la série «Peaky Blinders» devient un centre de vaccination (photos)

Mais ce lieu n’est pas n’importe lequel, puisque déjà il s’agit d’un musée (consacré à la ville de Dudley au 20e siècle et à l’industrialisation du Royaume-Uni) mais il a aussi servi de lieu de tournage pour la série à succès « Peaky Blinders », dont l’intrigue se déroule dans le Birmingham de cette époque.

Grâce à la conversion du musée en centre de vaccination, le premier de Dudley, des milliers de Britanniques pourront se faire vacciner chaque semaine. C’est un pas important pour le district et ses alentours, notamment par rapport à l’apparition du variant du coronavirus. « Le fait d’avoir le Black Country Living Museum comme centre de vaccination augmentera considérablement le nombre de doses du vaccin que nous pourrons administrer et la vitesse à laquelle nous pourrons les réaliser », s’est réjoui Nicholas Barlow, membre du Conseil Dudley pour la santé, auprès de la BBC, « Cela mettra les gens plus rapidement à l’abri de ce virus mortel ».