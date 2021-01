Prévention : tous les masques ne se valent pas

En Bavière, comme en Autriche, le port du masque de type FFP2 est désormais obligatoire dans les transports en commun et les magasins. En vente libre chez nous, c’est la protection la plus efficace, mais la plus chère aussi. - BelgaImage

Face à la propagation des nouveaux variants, plus contagieux, du coronavirus, plusieurs pays commencent à imposer les masques les plus efficaces à la population. C’est le cas en Autriche où, depuis ce lundi 25 janvier, le port d’un masque FFP2 est obligatoire dans les magasins et dans les transports en commun. En Allemagne, la même mesure est entrée en application une semaine plus tôt, en Bavière. En France, le gouvernement recommande d’éviter de porter certains masques faits maison ou non agréés. Pas encore de mesure en Belgique à ce propos, même si les experts ont recommandé au...