Bernard Pivot: «Mes recettes pour vieillir heureux»

Avec humour, tendresse… et une pointe d’anxiété, Bernard Pivot raconte les affres et les joies du grand âge. Octogénial !

Il cohabite calmement avec ses 85 ans, mais il a un peu rajeuni son personnage, 82 ans. Bernard Pivot ausculte la vieillesse dans son nouveau roman. Autrefois, il régnait sur le monde de la culture, de la télé et de la lecture. Aujourd’hui, il s’est rangé mais il n’en conserve pas moins la flamme. Le corps rechigne. La mémoire s’effiloche. Ses amis se plaignent de mille maux, de quoi alimenter les conversations et faire des comparaisons. Pivot observe et s’amuse. Cette fiction sent le vécu. Il s’est créé une bande, les JOP, les Jeunes Octogénaires Parisiens. Ils auraient pu s’appeler les...