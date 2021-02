Dolley l’héroïque et Lincoln le fantôme

L’épouse du président James Madison a sauvé George Washington des flammes et du pillage ! Assassiné en 1865, le vieux Abe a, quant à lui, fait peur à plus d’un illustre visiteur depuis lors…

Lorsque les époux Madison emménagent à la résidence présidentielle en 1809, le bâtiment, inauguré 8 ans plus tôt, leur paraît quelque peu spartiate, surtout comparé avec leur propre demeure, une magnifique plantation située à Montpelier en Virginie. Le corps de logis principal du manoir (« The Castle ») présidentiel vient d’être relié par une colonnade à deux dépendances. Mais les ailes Est et Ouest qui, un jour, accueilleront l’administration la plus puissante du monde ne sont alors… qu’une blanchisserie, une étable et un entrepôt. À cette époque, dans une capitale fédérale en...