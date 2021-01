Une île-prison devenue paradis

Depuis août et malgré la crise sanitaire, les touristes peuvent visiter l’île au passé sanglant. - DR

Le Costa Rica regorge de merveilles : jungles verdoyantes, plages idylliques, volcans imposants, villages pittoresques ou habitants érigeant la pura vida à son paroxysme… Ce pays d’Amérique centrale, coincé entre les océans Pacifique et Atlantique, est aussi très apprécié des touristes pour sa faune et sa flore. Avec une célèbre statistique : il possède à lui seul 5 % de la biodiversité mondiale. L’émission de France 5 « Échappées belles » s’intéresse à la « Suisse d’Amérique » et en dévoile quelques pépites qui raviront les futurs visiteurs belges...