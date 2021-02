Jeanfi Janssens: «Je ne suis pas pudique à la base»

L’émission «Stars à nu» est diffusée à 21h05 sur TF1 ce vendredi 5 février. L’humoriste Jeanfi Janssens se déshabille pour la bonne cause.

Objectif pour Jeanfi et les autres : pousser les hommes au dépistage de cancers. - BelgaImage

« Stars à nu » revient pour une deuxième édition. Plusieurs personnalités ont accepté de se dénuder pour la bonne cause : pousser les hommes à se faire dépister des cancers de la prostate et du testicule. Cette année, ce sont Gil Alma, Christophe Beaugrand, Cartman, Vincent Desagnat, Camille Lacourt et Laurent Maistret qui se sont prêtés au jeu de l’effeuillage. L’humoriste Jeanfi Janssens fait également partie des participants. Il revient sur cette expérience unique.

Avez-vous accepté directement de...