La première image de Kristen Stewart en Lady Diana plus que convaincante (photo)

Elle ne sera peut-être pas la première actrice à avoir l’honneur d’incarner Lady Diana mais Kristen Stewart a fait forte impression hier. Dans le cadre de l’arrivée prochaine du film « Spencer » de Pablo Larraín, une première photo d’elle dans son nouveau rôle vient d’être rendue publique. La correspondance physique entre les deux femmes est décrite par la presse comme étonnante et très réussie.

Une image qui fait mouche

Sur la photo en question, on voit Kristen Stewart, arborant un chapeau noir qui laisse néanmoins voir parfaitement sa nouvelle chevelure blonde et son visage, très semblables l’apparence de Diana Spencer. Même la posture, très chic, est fidèle à ce qu’était la princesse de Galles. « Qu’on se le dise : le premier aperçu de Kristen Stewart en tant que princesse Diana dans Spencer de Pablo Larraín est incroyablement convaincant », commente ainsi le magazine américain The Cut.

Le biopic montrera un épisode crucial de la vie de Lady Diana. En 1991, alors qu’elle passe les vacances de Noël à Sandringham avec son mari le prince Charles, rien ne se passe comme prévu et elle décide de rompre avec lui. Le tournage a commencé en ce mois de janvier 2021 en Allemagne avec les acteurs britanniques Timothy Spall, Sally Hawkins et Sean Harris. La date de sortie est cependant encore incertaine. Certains médias anglo-saxons parient sur l’automne prochain alors que d’autres misent sur début 2022. Il faudra aussi voir si la crise du coronavirus ne retardera pas le tournage.