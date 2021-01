Décès de Cloris Leachman, actrice oscarisée et emblématique de «Malcolm»

Ce mercredi, ce sont les sites américains Variety et TMZ qui ont annoncé la mauvaise nouvelle. La porte-parole de Cloris Leachman, actrice aux multiples récompenses, a indiqué que celle-ci était décédée chez elle, en Californie, de causes naturelles liées à son âge élevé, 94 ans. « Cela a été un privilège de travailler avec Cloris Leachman, l’une des actrices les plus intrépides de notre époque. Il n’y avait personne comme Cloris », a-t-elle déclaré. La mémoire de l’actrice restera gravée dans les annales du cinéma et de la télévision.

Une carrière bien remplie

La porte-parole, encore sous le choc, ne manque pas d’éloges à propos de sa patronne : « Avec un seul regard, elle avait la capacité de vous briser le cœur ou de vous faire rire jusqu’à ce que les larmes coulent sur votre visage. Vous ne saviez jamais ce que Cloris allait dire ou faire, et cette qualité imprévisible faisait partie de sa magie incomparable », dit-elle. « Elle aimait avec passion ses enfants et ses petits-enfants. Végétarienne de longue date, elle était une ardente activiste pour les droits des animaux ». Durant ses derniers instants, Cloris Leachman était d’ailleurs aux côtés de sa fille. Sa famille demande aujourd’hui à ce que tous les dons faits en son nom soient reversés à des associations pour la défense des animaux.

Au cours de sa longue carrière, Cloris Leachman avait reçu un nombre important de distinctions, dont la plus importante était l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1972 pour le film « La dernière séance ». Elle compte aussi à son actif un Golden Globe, un BAFTA et neuf victoires aux Emmy Awards. Deux de ses trophées dans cette dernière cérémonie sont liés à sa participation à la série « Malcolm » où elle a joué le rôle de la grand-mère Ida. Infatigable, elle a continué ces dernières années à interpréter des rôles et à apparaître dans des émissions de télévision comme le « Danse avec les stars » américain, malgré son âge. Elle figure aujourd’hui sur le Walk of Fame.