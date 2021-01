René-Charles, le fils de Céline Dion, a sorti son premier EP: «Je suis tellement fière de lui»

Alors qu’il vient tout juste d’avoir 20 ans, René-Charles Angélil se lance sur les traces de sa maman Céline Dion. C’est d’ailleurs cette dernière qui a annoncé la sortie du tout premier EP du plus grand de ses trois garçons sur les réseaux sociaux ce 29 janvier. « Je suis tellement fière de mon fils. Mon amour pour lui est si fort, et ça me touche très fort qu’une de ses passions soit aussi la mienne », a écrit Céline Dion, partageant le lien vers la plateforme Apple où sont répertoriées les premières créations de René-Charles.

L’EP du jeune artiste, dont le nom de scène est RC Angelil, s’intitule CasiNo.5 et contient cinq titres de rap : « Mamba Mentality », « LV », « Money, Thrills, and Rest », « GG4 » et « NO Ls ».