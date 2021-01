Donald Trump n’a jamais cessé de toucher de gros revenus d’Hollywood

Il était déjà connu comme le président le plus riche de l’histoire des Etats-Unis. Aujourd’hui, une information relevée par le Hollywood Reporter le confirme de manière troublante. Que ce soit avant ou pendant son mandat, l’ancien président américain a toujours reçu des revenus liés au show-business. Des chiffres qui ne se résument pas à une petite dringuelle.

Quand l’argent coule à flots

Selon le magazine américain, ses apparitions au cinéma ou à la télévision ont continué à rapporter gros même après son arrivée à la Maison Blanche. Donald Trump reçoit notamment une pension versée par la feu Screen Actors Guild, un des plus grands syndicats d’acteurs. Il continue aussi à bénéficier de ses apparitions dans « J’ai Encore Raté l’Avion », ou « Les Chenapans », sans oublier son emblématique émission « The Apprentice ».

Ces revenus lui arrivent ensuite via la société Trump Productions. Un chèque qui serait à chaque fois de sept chiffres d’après le Hollywood Reporter, du moins jusqu’à l’année passée. En 2020, Donald Trump aurait vu ses droits liés à « The Apprentice » passer de 2 millions de dollars en 2018 à 275.000 dollars. D’autre part, son livre « The Art of the Deal », succès de librairie au début de son mandat, est depuis bien moins populaire.