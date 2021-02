Des pandas découvrent la neige et c’est la grosse éclate (vidéo)

Ce week-end, une tempête de neige a frappé le Nord-Est des Etats-Unis, mais il n’y a pas que les enfants qui ont pu profiter de l’occasion pour s’amuser dehors. Au zoo de Washington, la pellicule blanche au sol a aussi fait le bonheur de pandas qui ont manifestement apprécié l’expérience.

Vive le vent d’hiver !

On peut ainsi voir sur ces images deux pandas, Mei Xiang (une femelle) et Tian Tian (un mâle). A la vue de la neige, ceux-ci ont commencé à faire les fous un peu partout. L’un des pandas a par exemple utilisé une pente pour glisser dessus, tel un toboggan. Une expérience répétée jusqu’à plus soif ! Un autre a préféré se rouler sur un terrain plat, enchaînant sans arrêt les roulades.

Le couple d’ursidés a aussi pu profiter du moment avec leur enfant de cinq mois, Xiao Qi Ji, qui découvrait la neige pour la toute première fois. Une nouveauté dont le petit a profité cinq minutes avant de juger que c’était un peu trop froid à son goût, préférant le réconfort des espaces en intérieur.