Fu Bao, le petit panda pot de colle qui fait fondre la Toile (vidéo)

Si on est presque habitué aux images trop craquantes de bébés pandas, avec Tian Bao, son frère et sa sœur à Pairi Daiza, on ne s’en lasse cependant jamais. Mais cette fois, ce ne sont pas nos petites stars nationales qui font craquer les internautes, mais bien un petit panda coréen. Fu Bao, né en juillet 2020 dans le zoo d’Everland en Corée du Sud, n’a rien à envier au charme de nos pandas « belges ».

Âgé de six mois, il est le premier panda géant chinois né en Corée du Sud, explique RTL Info. Et depuis sa naissance, le zoo situé à Yongin diffuse régulièrement des images de lui, ce qui en a fait une petite star sur les réseaux sociaux. En même temps, difficile de ne pas craquer lorsque Fu Bao a fait ses premiers pas en public par exemple. Ou plus récemment, quand il a été filmé en train de s’accrocher à la jambe de son soigneur, se laissant traîner par celui-ci. Ce dernier a d’ailleurs dû détacher les pattes de Fu Bao de sa jambe lui-même car le petit panda y restait bien accroché. Trop mignon !