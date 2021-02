Napoléon Bonaparte: après 200 ans, pourquoi il fascine encore

Certes, il est mort il y a deux siècles maintenant, mais Napoléon Ier reste l’un des sujets d’histoire les plus recherchés et les plus étudiés au monde ! Et Napoléon fait vendre ! Des centaines de milliers d’ouvrages sont parus sur lui ou son règne, et en cette année de bicentenaire de sa mort, plusieurs dizaines ou centaines de nouveaux livres devraient compléter cette collection. Toutes les générations, même les plus jeunes, s’intéressent à cette période de l’histoire. Pourquoi cette fascination, pourquoi cet engouement tant de temps après les faits ?...