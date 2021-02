Pandémie: en un an, le Covid a fait deux millions de morts

Les pays où le nombre de décès est le plus élevé sont les États-Unis, le Brésil, le Mexique, l’Inde et le Royaume-Uni. Mais avec 20.000 victimes, la Belgique est toujours en tête des nations les plus touchées.

À la fin janvier 2021, un an après le début de la pandémie, le bilan des dégâts infligés par le coronavirus à la population mondiale est effrayant. En une année, plus de 100 millions de personnes ont été testées positives, selon les données compilées par l’université américaine Johns-Hopkins. Et plus de 2 millions de personnes sont mortes de cette nouvelle maladie. Et ce n’est pas fini : à l’échelle de la planète, le nombre de morts quotidiennes n’a jamais été aussi élevé qu’en ce moment. Vivement une diffusion massive du vaccin, la seule porte de sortie que l’on entrevoit aujourd’hui...