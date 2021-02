Hommage: une messe pour Pierre Cardin

Un mois jour pour jour après sa disparition, et en pleine Fashion Week sous Covid, la mémoire du couturier Pierre Cardin a été honorée à Paris. Une messe pour l’Immortel de l’Académie des Beaux-Arts, décédé le 29 décembre 2020 à l’âge de 98 ans, s’est tenue en l’église de la Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris. Environ 400 personnes y ont assisté, aux côtés de la famille du couturier, dans le strict respect des barrières sanitaires. Parmi elles, la Première dame Brigitte Macron, Sylvie Vartan et son mari Tony Scotti, Charlotte Rampling, le prince Emmanuel-Philibert de Savoie et...