Chasseurs de microbes (1)

Du XVIIe siècle à Louis Pasteur, Paul De Kruif raconte dans un livre passionnant l’existence hors normes et les découvertes magnifiques de grands savants, pionniers de la science et bienfaiteurs de l’humanité.

Il y a un peu moins de 400 ans, un inconnu du nom de Leeuwenhoek réussit à pénétrer pour la première fois dans un monde mystérieux et nouveau, peuplé de milliers d’espèces différentes d’êtres minuscules, les uns féroces et mortels, les autres bienfaisants et utiles. Cette découverte s’avéra plus importante pour l’humanité que celle de n’importe quel continent ou archipel. Leeuwenhoek, guère célébré et rarement évoqué, se trouve actuellement à peu près aussi inconnu que l’étaient ces minuscules animaux et plantes à l’époque où il les découvrit. Voici l’histoire du premier chasseur de...