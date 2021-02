Hal Holbrook ("Into the Wild", "Les hommes du président") est décédé

Cela fait une semaine et demie qu’il est décédé mais le secret avait jusque-là été gardé. C’est donc seulement en ce début de semaine que la mort de l’Américain Hal Holbrook a été rendue publique, comme le rapporte le New York Times. Il s’est éteint le 23 janvier dernier à l’âge de 95 ans dans sa demeure de Beverly Hills, en Californie. Il s’était illustré au cours de sa carrière en remportant de nombreuses récompenses et en ayant touché du doigt la plus prestigieuse d’entre elles, un Oscar.

Un record aux Oscars

Cela faisait près de 60 ans que Hal Holbrook était acteur, un métier qu’il a tenu à garder jusqu’au bout. Et en six décennies, il a réalisé de nombreuses performances. Il a remporté au total cinq Emmy Awards, notamment avec les séries télévisées « Pueblo » et « The Bold Ones: The Senator ». Mais c’est pour ses rôles de « Gorge profonde » dans « Les hommes du président » et de Neil Briggs dans « Magnum Force » qu’il est plus connu en Europe. En 2007, il est même devenu l’homme le plus âgé à être nommé aux Oscars, en l’occurence dans la catégorie du second rôle pour sa participation à « Into the Wild ».

Ces dernières années, il est retourné vers la télévision pour apparaître plus furtivement dans plusieurs séries comme « Urgences ». Sa carrière s’est terminée en 2017 avec des participations à « Grey’s Anatomy », « Hawaii 5-0 » et « Bones ».