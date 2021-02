Le prince Harry annonce le report des Invictus Games pour la deuxième année consécutive à cause du Covid-19

La compétition sportive pour les soldats et les vétérans de guerre blessés et handicapés n’aura pas lieu cette année non plus. Cette édition devait se tenir à La Haye aux Pays-Bas, jusqu’à ce que le prince Harry annonce ce mardi 2 février qu’elle se tiendra finalement en 2022. Le comité d’organisation explique dans un communiqué les raisons de cette décision : « Nous prenons cette décision pour éviter les mesures actuelles de distanciation sociale » et « leur impact sur les compétiteurs ».

Le compte Instagram de la compétition a aussi partagé un message : « Nous avons vu des combats, nous avons ressenti la perte et la douleur. Nous avons survécu et nous prospérons. Parce que nous connaissons la résilience (…) aux travailleurs en première ligne, qui se battent contre la pandémie, nous sommes avec vous. Et lorsque le monde sera prêt, nous entrerons dans la compétition de toutes nos forces ».