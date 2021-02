Quand John Travolta et sa fille reprennent la chorégraphie de «Grease» pour une pub (vidéo)

John Travolta ne cessera sans doute jamais de danser. En août dernier, il confiait d’ailleurs qu’une des activités préférées de sa femme Kelly Preston, décédée d’un cancer du sein en juillet 2020, était de danser avec lui. Et depuis que sa femme a disparu, il semble avoir trouvé en sa fille Ella Bleue une nouvelle partenaire pour ses chorégraphies.

Après avoir publié une vidéo avec elle en août dernier, John Travolta apparaît une nouvelle fois avec elle pour exécuter quelques pas de danse, mais dans une publicité cette fois. En effet, à l’approche du Super Bowl, qui aura lieu le 8 février aux États-Unis, l’acteur de 66 ans et son unique fille (20 ans) se retrouvent dans un spot publicitaire qui sera diffusé à la mi-temps de l’événement ultra populaire. La vidéo a déjà été publiée sur Youtube, et on y voit donc John Travolta et Ella Bleue se déhancher sur la chanson « Born to Hand Jive ».

Une vidéo qui en quelques heures à peine a connu un grand succès, puisque les noms John Travolta et Ella Travolta se sont retrouvés en tête des recherches sur Yahoo. Ce qui n’a pas échappé à l’acteur.