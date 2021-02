Filleul de Justine Henin, Mateo a séduit les coachs de «The Voice» (vidéo)

À 17 ans, Mateo Rodriguez ne suit pas vraiment les pas de son père Carlos Rodriguez, l’ancien coach de Justine Henin. La passion principale du jeune homme est la musique et il vient de démontrer ses talents de chanteur lors des dernières auditions à l’aveugle de « The Voice », mardi soir.

Assez timide, Mateo avait choisi de s’attaquer au titre « Someone you loved » de Lewis Capaldi. Et presque instantanément, son interprétation a séduit Typh Barrow, qui s’est retournée de suite. Si les autres coachs n’ont pas buzzé, ils n’en ont pas moins été convaincus par le talent et la voix grave du filleul de Justine Henin. « Je suis complètement scotchée d’être la seule à m’être retournée sur ta voix. Je trouve que tu as des graves juste incroyables […] Je suis ravie, ravie que tu viennes dans mon équipe », s’est exprimée Typh Barrow à la fin de la prestation de Mateo, un grand sourire aux lèvres. Selon elle, le jeune chanteur a simplement besoin de travailler sur sa confiance en lui, car il a « l’étoffe » pour interpréter de grandes chansons.

Comme il l’a expliqué dans sa présentation avant l’audition, Mateo n’avait jamais chanté devant un public ici en Belgique. En effet, il a passé les neuf dernières années en Chine, aux côtés de son papa, qui a ouvert là-bas une académie de tennis. « C’est vraiment la première fois que je chantais devant un public. En Chine, c’était seulement dans mon école et devant des gens que je connaissais », a-t-il également confié à la Dernière Heure.