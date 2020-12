The Voice Belgique a dévoilé ses premières pépites (vidéos)

Malgré la crise du coronavirus, « The Voice Belgique » a repris ses droits à la RTBF. Avec quelques adaptations, certes. Pas de standing ovations de la part du public cette année par exemple, puisque celui-ci n’est présent que virtuellement (et en petit comité), via des écrans installés sur le plateau de tournage.

Les candidats ne font donc réellement face qu’au jury, presque entièrement renouvelé par rapport à la saison passée. En effet, seule Typh Barrow est restée. Mais BJ Scott a fait son retour sur les fauteuils rouges, qui accueillent aussi pour la première fois Loïc Nottet et le DJ Henri PFR.