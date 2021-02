Pour rendre hommage à la chanteuse Sophie, ses fans demandent à la NASA de donner son nom à une planète

Chanteuse et productrice, Sophie était une des grandes figures transgenres du milieu artistique. Décédée le 30 janvier dans un « accident tragique » à seulement 34 ans, elle a beaucoup inspiré la communauté LGBT, et était suivie par un grand nombre de personnes.

Et c’est aujourd’hui une grande partie de ses fans qui veulent lui rendre hommage d’une manière unique. L’un d’eux, Christian Arroyo, a lancé une pétition pour que le nom de Sophie soit donné à une planète récemment l’été dernier, rapporte BFMTV. « Ses messages, ses actions et sa musique ont laissé une impression insurmontable sur de nombreuses personnes LGBTQIA+. Elle a toujours poussé un message d’individualité et d’expression de soi qui résonnait dans tout ce qu’elle faisait », est-il écrit dans la description de cette pétition adressée à la NASA.

Si Christian Arroyo demande une telle chose, c’est parce qu’il a remarqué, avec d’autres fans de Sophie, des « similitudes entre le sens esthétique du travail visuel de Sophie, en particulier la couverture de son album Oil of Every Pearl’s UnInsides de 2018 », et les couleurs rosées de l’exoplanète TOI 1338 b.