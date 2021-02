La lunette des toilettes d’Adolf Hitler va être vendue aux enchères (photos)

Voilà un objet complètement insolite proposé à la vente par la maison d’enchères Alexander Historical Auctions. En effet, depuis plusieurs jours est présentée sur le site… la lunette des toilettes d’Adolf Hitler, épingle Vanity Fair.

Cette dernière a en réalité été récupérée par un soldat américain au Berghof, la résidence secondaire du « Führer » située en Bavière, à la fin de la guerre. Lorsqu’à l’époque, on a dit à l’officier qu’il pouvait « prendre ce qu’il voulait » sur les lieux, il s’est directement saisi de la lunette des toilettes, ainsi que d’un gilet blindé de la Première Guerre mondiale et deux peintures. Et maintenant, il a décidé de vendre l’objet le plus insolite de cette collection aux enchères.

Ces dernières se clôturent le 8 février, et la maison Alexander Historical Auctions estime qu’elles pourraient monter jusqu’à 10.000 ou 15.000 dollars. Cependant, actuellement, une seule offre a été faite, pour 5.000 dollars. Mais la maison d’enchères est optimiste et espère attirer des collectionneurs. « On peut à peine imaginer le complot que le tyran a entrepris en contemplant le monde du haut de ce perchoir ! », peut-on lire sur le site de la vente à la fin de la description de l’objet insolite.