«Les aventures du jeune Voltaire», la nouvelle saga de France 2 sur la jeunesse de l’écrivain

Après Victor Hugo, Molière, de Gaulle et bientôt «Germinal», une nouvelle saga historique du service public consacrée aux jeunes années de Voltaire, rarement évoquées, sera diffusée en prime time les 8 et 15 février, sur France 2.

Loin du Voltaire vieillissant et célèbre généralement retenu, on découvre le futur philosophe des Lumières, né François-Marie Arouet et roturier de naissance, bousculant dès la vingtaine toutes les conventions par son irrévérence, bien avant sa rencontre amoureuse et intellectuelle avec la marquise Emilie du Châtelet. «Voltaire a eu une vie de jeune homme. Dès ses 20 ans, il apparaissait comme un petit ambitieux insolent, refusant de se taire contre l’intolérance et l’arbitraire», explique à l’AFP Georges-Marc Benamou, qui cosigne le scénario avec le réalisateur Alain Tasma.

«C’est un personnage extrêmement moderne, extravagant, toujours en colère, courageux dans chacun de ses combats contre l’intolérance et le fanatisme religieux. Pas à pas, il est devenu Voltaire. On a fait de sa jeunesse méconnue un film de cape et d’épée, mais aussi du combat d’idées», ajoute l’écrivain. Celui-ci prépare par ailleurs une grande histoire de la Guerre d’Algérie, mais aussi une adaptation pour la télévision de «La Peste» d’Albert Camus dont il vient d’acquérir les droits.

«Voltaire est le Coluche des Lumières, un provocateur qui a enfoncé tous les blocages de l’époque. Il a été féministe avant l’heure, l’inventeur de la liberté, construisant tous les éléments qui vont faire la Révolution française», souligne encore M. Benamou, passionné par «le plus turbulent des philosophes».