À cause d’un train d’atterrissage cassé, un avion a été forcé de se poser «sur le ventre»

Arrivant de Venise, un avion d’affaire a connu un atterrissage mouvementé à l’aéroport du Bourget en France ce lundi 8 février. En effet, à l’approche de la piste, l’appareil n’a pas pu sortir son train d’atterrissage, ce qui a forcé le pilote à faire atterrir le biréacteur en catastrophe « sur le ventre », rapporte La Voix du Nord.

Il a ainsi glissé sur 800mètres environ, avant de sortir de la piste et d’enfin s’immobiliser. Un feu s’est ensuite déclaré dans l’appareil, mais il a été maîtrisé par des pompiers arrivés sur place. Selon le service presse d’Aéroports de Paris (ADP), le train d’atterrissage était « cassé », ce qui a entraîné l’atterrissage peu conventionnel. « L’avion est très endommagé et le train d’atterrissage est écrasé », a également indiqué le bureau d’enquête et d’analyse chargé des investigations, au Parisien.

Plusieurs personnes ont été légèrement blessées et emmenées par les services de secours. Des enquêteurs ont été envoyés sur place pour comprendre l’origine de l’accident.