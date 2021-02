Antoing, l’école de Charles de Gaulle

Un point commun entre Charles de Gaulle, Louis XIV et Charles Quint ? Ils ont tous les trois séjourné au château d’Antoing, à côté de Tournai. L’endroit a fière allure et une histoire des plus riches. Elle remonte à la fin du Xe siècle, quand le comte de Flandre fait ériger sur la colline d’Antoing un premier fort. On y construira au fil des siècles une véritable forteresse. Au XIVe, le château revient à la famille de Melun, qui va y réaliser d’importants travaux et assurer au bourg d’Antoing un remarquable essor, explique le site de la ville. Jean de Melun fait ainsi construire au...