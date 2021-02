«Place Royale» renaît de ses cendres sur RTL-TVI

Cela fait presque trois ans que le public a fait le deuil de « Place Royale ». Et voilà que maintenant, la nouvelle vient de tomber : l’émission est ressuscitée par RTL-TVI ! Aucune date précise de retour n’a été dévoilée mais cette renaissance a été confirmée via Sudpresse. La seule indication de ce point de vue-là, c’est que c’est pour prochainement. Pour le reste, on en sait un peu plus sur la teneur de ce come-back.

Un reformatage ou un copier-coller ?

La principale information, c’est le retour de Thomas de Bergeyck à la tête de l’émission qui comptait 27 années d’existence. Il reprend ainsi les rênes du programme qu’il avait animé à partir de 2010. Après la disparition de « Place Royale », il n’a cessé d’espérer son retour. En septembre dernier, cela a été acquis mais en radio seulement, sur Bel RTL. Aujourd’hui, avec la télé, il peut savourer sa victoire.

Il ne sera cependant pas secondé par Emilie Dupuis, comme cela était le cas auparavant. Un nouveau duo a donc dû être formé et c’est la speakerine de RTL-TVI Laura Beyne qui se chargera de cette tâche.