Benjamin Castaldi et ses grand-parents: «des modèles pour moi»

Benjamin Castaldi sort un livre sur ses souvenirs intimes avec des grands-parents pas comme les autres. Il y salue sa grand-mère, Simone Signoret, et le compagnon de celle-ci, Yves Montand. « Je vous ai tant aimés », clame-t-il dans son livre.

Les fans de cette grande kermesse décervelée qu’est « Touche pas à mon poste » savent-ils que Benjamin Castaldi, étant enfant, a baigné dans un milieu exceptionnel traversé de grands débats et de premières places au 7e art ? Le quinquagénaire, qui fête les 20 ans de cette tornade que fut « Loft Story » en 2001, a grandi entre deux figures marquantes de la culture populaire. Son livre, tissant les souvenirs intimes aux grandes causes à défendre, ranime sa grand-mère, l’imposante Simone Signoret et le père adoptif de sa mère, Catherine Allégret, à savoir Yves Montand...