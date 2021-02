Testé pour vous: le TCL Ray-Danz, une barre de son Bluetooth

Le covid-19 a quelque peu retardé les plannings prévus, mais au cours des mois à venir, on devrait voir débarquer en Europe des réfrigérateurs, des machines à laver ou encore des systèmes de conditionnement d’air labellisés TCL. Aujourd’hui, l’entreprise chinoise commence à se faire connaître à travers ses téléphones mobiles et, surtout, ses téléviseurs au rapport qualité/prix souvent agressifs. Elle s’est d’ailleurs déjà emparée de la deuxième place du marché mondial de la TV. Juste derrière Samsung… dont elle pourrait un jour devenir le plus grand concurrent....